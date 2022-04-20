Штат Аризона, США, 20 апреля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Площадь лесного пожара в американском штате Аризона увеличилась почти в три раза из-за сильного ветра. Жители покидают дома на фоне того, как в центре штата уже сгорели десятки зданий, передаёт 20 апреля Reuters.

Лесной пожар

Согласно данным системы информации о пожарах Inciweb, природный пожар уничтожил уже 6727 тысяч гектаров территории, что превышает площадь Манхэттена.

Сильный ветер и засуха мешают усилиям пожарных по борьбе с огнем, который уже вынудил более двух тысяч жителей покинуть свои дома.

Разбушевавшаяся стихия с большой скоростью продвигается на северо-восток Аризоны, сообщили представители пожарной охраны.

Также сообщалось, что уже сгорели 24 строения и еще сотни находятся под риском уничтожения.