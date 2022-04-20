Ереван, , 23:55 — REGNUM Руководство Армении должно перестать заигрывать с Западом, так как подобная политика приносит стране лишь один вред. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Никол Пашинян во время визита в Россию Primeminister.am

Арман Гукасян Этот визит в Москву давно готовился и стал крайне важным. Лидеры по итогам переговоров сделали заявление, которое очень своевременно на фоне текущих геополитических процессов. Подписаны двусторонние документы в разных сферах, что является весьма положительным шагом для Армении в столь сложный период. До поездки в Москву Никол Пашинян сделал ряд антироссийских заявлений, однако, думаю, это было сделано с целью проявить лояльность по отношению к западным партнерам, которым точно уже сейчас не понравятся итоги российской поездки Пашиняна. Власти Армении должны перестать сидеть на двух стульях и заигрывать с Западом в ущерб отношениям с Москвой. Это не может дать нам ничего положительного. Ярким примером является Украина, и нужно учиться на её ошибках, чтобы не оказаться в итоге в безвыходном положении. Очевидно, что в ходе встречи затрагивались все важные вопросы, связанные с двухсторонней повесткой и региональными процессами. Итоги визита Пашиняна в РФ наглядно демонстрируют, что несмотря на все региональные провокации различных геополитических центров, которые направлены против России, Москва будет жестко отстаивать свои интересы на Южном Кавказе и не позволит, чтобы кто-то попытался пошатнуть здесь ее позиции. Остается, чтобы это поняли и власти Армении, перестав питать иллюзий по отношению к Западу и данным им обещаний.

Напомним, что 19 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил визит в Москву, во время которого встретился с президентом России Владимиром Путиным.