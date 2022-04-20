Вашингтон, 20 апреля 2022, 21:57 — REGNUM Stardew Valley получила модификацию (мод), которая позволяет играть в симулятор фермера геймерам, имеющим проблемы со зрением. Об этом 20 апреля сообщает портал GamesRadar.
Мод называется Stardew Access, его представил известный видеоблогер Росс Майнор, который ослеп в возрасте восьми лет. Дополнение позволяет слепым геймерам ориентироваться при помощи программы для голосового воспроизведения текста и функции поддержки клавиатуры.
Как отметил в своём ролике Росс, мод делает доступным 99% экранного меню игры, а также сообщает игроку, когда персонаж передвигается по локации или во что-то врезается. К сожалению, пока мод доступен лишь пользователям ПК, скачать его можно на странице портала GitHub.
Напомним, в январе 2022 года ИА REGNUM сообщило, что автор Stardew Valley Эрик Бароне разрабатывает ещё одну игру. Он сообщил, что работает не только над Haunted Chocolatier, но и ещё над одним проектом.
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