Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Stardew Valley получила модификацию (мод), которая позволяет играть в симулятор фермера геймерам, имеющим проблемы со зрением. Об этом 20 апреля сообщает портал GamesRadar.

Логотип игры Stardew Valley (c) компания

Мод называется Stardew Access, его представил известный видеоблогер Росс Майнор, который ослеп в возрасте восьми лет. Дополнение позволяет слепым геймерам ориентироваться при помощи программы для голосового воспроизведения текста и функции поддержки клавиатуры.

Как отметил в своём ролике Росс, мод делает доступным 99% экранного меню игры, а также сообщает игроку, когда персонаж передвигается по локации или во что-то врезается. К сожалению, пока мод доступен лишь пользователям ПК, скачать его можно на странице портала GitHub.

Напомним, в январе 2022 года ИА REGNUM сообщило, что автор Stardew Valley Эрик Бароне разрабатывает ещё одну игру. Он сообщил, что работает не только над Haunted Chocolatier, но и ещё над одним проектом.

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