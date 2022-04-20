Скопье, 20 апреля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали 20 апреля заявил, что от коронавируса привито 46% населения страны.

Скопье, Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Сали отметил, что вакцины в стране достаточно, и призвал всех желающих привиться от коронавируса.

Чиновник признал, что число новых заражений коронавирусом ежедневно снижается, а потому снижение интереса к вакцинации можно считать оправданным, однако в будущем ситуация может измениться.

Сали подчеркнул, что институты здравоохранения должны уже теперь готовиться к новой возможной волне пандемии.