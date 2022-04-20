Сыктывкар, 20 апреля, 2022, 21:52 — ИА Регнум. В Коми растет подростковая преступность — с начала года дети совершили 55 преступлений, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Goodfon.ru Подростки

Как сообщает пресс-служба УМВД, чаще всего несовершеннолетних ловят на мелком хищении из магазинов и уличном воровстве. Есть также преступления в области оборота наркотиков – закладка веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области будут судить подростка, обвиняемого в убийстве родственника.