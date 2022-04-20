Нижний Новгород, 20 апреля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 апреля прибыл в Нижний Новгород, где встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона представил гостю промышленный и научно-образовательный потенциал Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

В ходе встречи Глеб Никитин подчеркнул, что нижегородские компании имеют большой опыт взаимодействия с предприятиями Армении. Хорошая перспектива есть у сотрудничества в сфере сельского хозяйства и торговли, в ИТ-отрасли. Рассматриваются возможности расширения присутствия продовольственных товаров из Армении в Нижегородской области.

«Очень теплые отношения у нашего региона сложились с Вайоцдзорской областью, с которой заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Активно развивается сотрудничество и на уровне муниципальных образований. Мы заинтересованы не только в сохранении, но и в дальнейшем развитии существующих связей», — отметил Глеб Никитин.

«Спасибо за радушный прием, я очень впечатлен. Ни для кого не секрет, что Нижегородская область является очень известным промышленным центром. Но теперь я знаю, что ваш регион – еще и важный культурный центр с такими замечательными произведениями искусства, удивительным музеем. Это мажорный финал моего официального визита в Россию», — сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что Нижний Новгород очень популярен у армянского народа.

«Армянская община проживает тут сотни лет. Я очень рад, что наши соотечественники вносили и вносят свою лепту в развитие Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Они вовлечены практически во все области: и в культурную сферу, и в промышленность, и в сельское хозяйство. Уверен, что мои соотечественники ведут активную общественно-политическую жизнь», — добавил премьер-министр Армении.

«Российская Федерация является главным направлением импорта продукции для Армении. Я надеюсь, что по итогам моего визита активизируются связи, которые и так довольно широки между нашей страной в целом и Нижегородской областью в частности…» — подчеркнул Никол Пашинян.

В ходе рабочего визита премьер-министр Армении и губернатор Нижегородской области посетили Нижегородский кремль и возложили цветы к Вечному огню. Также Никол Пашинян побывал в церкви «Сурб Аменапркич» и встретился с представителями армянской общины Нижнего Новгорода.

Также Глеб Никитин и Никол Пашинян посетили Нижегородский государственный художественный музей, где им представили архивные документы о связях нижегородского региона с Арменией.

Среди прочего, в экспозиции можно было увидеть письмо художника Ивана Айвазовского министру юстиции графу Виктору Панину с просьбой о приобретении картины «Девятый вал» (1851 г.), чертеж пристройки колокольни к Армянской церкви на Нижегородской ярмарке (1860-е гг.), решение Горьковского горисполкома о помощи Армянской ССР в ликвидации последствий землетрясения (1988 г.).

Напомним, что Никол Пашинян посетил Нижегородскую область после официального визита в Москву, где встречался с президентом Владимиром Путиным, председателем правительства Михаилом Мишустиным, председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.