Лос-Анджелес, США, , 21:48 — REGNUM Поклонники актёра Тимоти Шаламе угрожают модели Саре Талаби. Об этом 20 апреля пишет Page Six.

Тимоти Шаламе Цитата из к/ф «Французский вестник». Реж. Уэс Андерсон. 2020. Германия, США

«Я получала пожелания смерти и полные ненависти сообщения от фанатов Тимоти», — пожаловалась Талаби. «Это не нормально, и они должны остановиться», — говорит она.

Ранее Тимоти Шаламе засняли на видео целующимся с неизвестной девушкой на фестивале Coachella. Пользователи Сети считают, что в ролике с актёром была модель Сара Талаби.

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