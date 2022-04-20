Лос-Анджелес, США, 20 апреля 2022, 21:48 — REGNUM Поклонники актёра Тимоти Шаламе угрожают модели Саре Талаби. Об этом 20 апреля пишет Page Six.
«Я получала пожелания смерти и полные ненависти сообщения от фанатов Тимоти», — пожаловалась Талаби. «Это не нормально, и они должны остановиться», — говорит она.
Ранее Тимоти Шаламе засняли на видео целующимся с неизвестной девушкой на фестивале Coachella. Пользователи Сети считают, что в ролике с актёром была модель Сара Талаби.
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