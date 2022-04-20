Минеральные Воды, Ставропольский край, 20 апреля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. В связи с массовым отравлением людей в селении Марьины Колодцы Минераловодского округа прокурор Ставропольского края дал указание выехать на место происшествия работникам аппарата краевой прокуратуры для проведения всесторонней проверки. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей, сообщили 20 апреля в пресс-службе надзорного ведомства.

Anders Adermark Воду отключили

Напомним, 17 апреля в селе Марьины Колодцы обратились за помощью к врачам с признаками кишечной инфекции несколько десятков человек. К 19 апреля число пострадавших возросло до 118 человек. Среди них большинство детей, восемь человек госпитализированы.

Годом ранее в этом же населенном пункте уже была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, тогда в селе были проведены необходимые ремонтные работы на водоводе.

Прокуратура намерена проверить качество выполненных в 2021 году работ по замене водовода и «деятельность должностных лиц контролирующих органов, которые давали оценку качеству питьевой воды при аналогичной ситуации, произошедшей в апреле 2021 года в с. Марьины Колодцы и в настоящее время».

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