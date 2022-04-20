20 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 23:00 — REGNUM В условиях введенных Западом санкций против России Грузия оказалась своего рода мостом между Индией и Россией. Опубликованная изданием The Economic Times информация о поставках Индией России чая и продовольствия через грузинские порты оказалась в центре внимания грузинских пользователей соцсетей. Оппозиционно настроенные к нынешней власти политики и рядовые граждане на своих страницах в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не скрывают возмущения и тревоги.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Грузинские порты стали для России спасательным кругом. Индия возобновила поставки чая и другого продовольствия России через Грузию. Это не санкционный товар, но когда в Европе не пропускают российские корабли и машины, Грузия становится средством обхода санкций и предотвращения трудностей. Как минимум мы имеем дело с моральной ответственностью», — пишет на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) грузинский политик Р. Г. (член «Единого национального движения»).

Среди его друзей по соцсетям нашлись как разделившие возмущение политика, так и не согласные с ним.

«Может быть, правильно объясните, господин Р., как грузинские порты стали спасательным кругом для поставок чая в Россию? Что, Индия свой чай отправляет в Россию через грузинские порты? Индия сама установила этот маршрут или Грузия самовольно делает это? Если Индия прямо этим путем отправляет свои продукты, Грузия должна стать препятствием для индийских продуктов? Россия потребляет минимум 50 миллионов чашек чая в день. Объясните населению Грузии, сколько дней нужно единственному таможенному пункту Грузии с Россией (Казбеги), чтобы пропустить столько чая? Это невообразимо», — после серии уточняющих вопросов заключил пользователь Д. Ш.

Российско-грузинская граница Максим Цуканов © ИА REGNUM

«Это значит, что любые санкционные и несанкционные товары поступают в Россию. Как не отказались пропустить чай, так же не откажутся пропустить санкционные запчасти «жигулей» или индийские и китайские компьютеры. Поэтому нужен перечень товаров, которые не будут провозить транзитом через Грузию. Такого списка не существует, поэтому и есть в Грузии черные дыры», — поучительно пояснил автор поста.

«Это ничто иное, как введение населения в заблуждение. Тогда скажите людям, что грузинская граница должна полностью закрыться! В Россию не должны поступать грузинский чай, грузинские яблоки, грузинские арбузы, грузинские мандарины. Обязательно скажите, что в Грузию не должны поступать российская пшеница, мука, гречка и электроэнергия, потому что за это мы платим России валютой. Если транзит закроется, то он должен закрыться и для Армении, господин Р. И Армения должна остаться без газа, а мы не получим за это плату от России. Аморально это всё!» — возразил все тот же пользователь Д. Ш.

«Евросоюз вообще не вводил санкции на продукты питания, а вы, нац. партия, требуете, чтобы их ввела только Грузия?» — возмутилась М. Н.

«Сегодня и Украина передала то же самое, что грузинские порты стали спасением для России. Позорное у Грузии правительство», — разделила позицию автора поста Т. Т.

«Я рада, что хотя бы вы громко заявляете, что это делается против интересов безопасности Грузии, а нынешнее правительство зажигает всему этому зеленый свет», — поддержала автора поста Н. М.