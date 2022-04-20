Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Представители министерств финансов Великобритании, США и Канады покинули заседание G20 при появлении представителей России, сообщает 20 апреля Reuters со ссылкой на министра финансов Великобритании Риши Сунака.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Источник, знакомый с ходом встречи, рассказал, что представители Украины также покинули заседание группы G20.

«Ранее мои партнеры вместе с коллегами из США и Канады покинули встречу G20 в Вашингтоне, когда начали выступать российские участники», — написал в Twitter глава МИД Великобритании.

На встрече в Вашингтоне лично присутствовал заместитель министра финансов России Тимур Максимов. Министр финансов России Антон Силуанов и глава центрального банка России Эльвира Набиуллина присоединились к встрече в онлайн-режиме.