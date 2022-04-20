Жители Коми начали раскачивать эпидемиологические качели
Сыктывкар, 20 апреля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В Коми наблюдается нестабильная эпидситуация. Об этом в ходе своего видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«Вчера у нас было 57 случав заболевания, сегодня 70. Хотелось бы снижаться к Дню Победы, но мы снова начали качаться туда-сюда», — сообщил чиновник.
Он также отметил, что в республиканских медучреждениях занята 241 ковидная койка. В резерве — 395 больничных мест.
Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор рекомендовал властям Сыктывкара воздержаться от проведения массовых мероприятий в День Победы.