Сыктывкар, 20 апреля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В Коми наблюдается нестабильная эпидситуация. Об этом в ходе своего видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Вчера у нас было 57 случав заболевания, сегодня 70. Хотелось бы снижаться к Дню Победы, но мы снова начали качаться туда-сюда», — сообщил чиновник.

Он также отметил, что в республиканских медучреждениях занята 241 ковидная койка. В резерве — 395 больничных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор рекомендовал властям Сыктывкара воздержаться от проведения массовых мероприятий в День Победы.