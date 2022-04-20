Вашингтон, 20 апреля 2022, 21:59 — REGNUM Американский актёр Дуэйн Джонсон собирается сняться в фильме по видеоигре It Takes Two. Об этом пишет издание Variety 20 апреля.
По сообщениям источника, актёр может исполнить одну из главных ролей в предстоящем проекте. Также отмечается, что Джонсон выступит исполнительным продюсером ленты.
Ранее Дуэйн Джонсон заявлял о планах экранизировать одну из популярных видеоигр. Теперь же стало известно о том, что этой игрой станет It Takes Two.
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