Вашингтон, 20 апреля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Американский актёр Дуэйн Джонсон собирается сняться в фильме по видеоигре It Takes Two. Об этом пишет издание Variety 20 апреля.

Цитата из к/ф «Джуманджи: Новый уровень». Реж. Джейк Кэздан. 2019. США Дуэйн Джонсон в роли доктора Смолдер Брэйвстоун

По сообщениям источника, актёр может исполнить одну из главных ролей в предстоящем проекте. Также отмечается, что Джонсон выступит исполнительным продюсером ленты.

Ранее Дуэйн Джонсон заявлял о планах экранизировать одну из популярных видеоигр. Теперь же стало известно о том, что этой игрой станет It Takes Two.