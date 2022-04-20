Москва, , 21:38 — REGNUM Блогер Валя Карнавал поделилась с подписчиками отрывком новой песни. Она опубликовала фрагмент трека в своём телеграм-канале 20 апреля.

Валя Карнавал Скриншот видео в YouTube

В песне Карнавал признаётся матери в том, что влюбилась. Пользователи Сети уверены, что новый трек блогер посвятила своему парню Саше Стоуну.

ИА REGNUM напоминает, что 7 апреля 2022 года Валя Карнавал подтвердила свои отношения с блогером Сашей Стоуном. Она появилась с ним на публике, на презентации по случаю обновления платформы RuTube.

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