Москва, 20 апреля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Блогер Валя Карнавал поделилась с подписчиками отрывком новой песни. Она опубликовала фрагмент трека в своём телеграм-канале 20 апреля.

Скриншот видео в YouTube Валя Карнавал

В песне Карнавал признаётся матери в том, что влюбилась. Пользователи Сети уверены, что новый трек блогер посвятила своему парню Саше Стоуну.

ИА REGNUM напоминает, что 7 апреля 2022 года Валя Карнавал подтвердила свои отношения с блогером Сашей Стоуном. Она появилась с ним на публике, на презентации по случаю обновления платформы RuTube.