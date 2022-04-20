Москва, , 21:38 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь–февраль 2022 года составил 5 трлн 113,8 млрд рублей. Такие данные приводит 20 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 3 трлн 82 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 65,9%.

Сообщается также, что доля прибыльных организаций в России за январь–февраль выросла на 1,5 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 67,8%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 32,2%.

Согласно данным Росстата, за первые два месяца текущего года 37,4 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 6 трлн 885,7 млрд рублей, что на 80,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 17,7 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 1 трлн 771,9 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Отмечается, что значительное увеличение доли прибыльных организаций по сравнению с прошлым годом зафиксировано в сфере грузовых железнодорожных перевозок, добыче угля, деятельности почтовой связи и курьерской деятельности.