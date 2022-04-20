Москва, 20 апреля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь–февраль 2022 года составил 5 трлн 113,8 млрд рублей. Такие данные приводит 20 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 3 трлн 82 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 65,9%.

Сообщается также, что доля прибыльных организаций в России за январь–февраль выросла на 1,5 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 67,8%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 32,2%.

Согласно данным Росстата, за первые два месяца текущего года 37,4 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 6 трлн 885,7 млрд рублей, что на 80,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 17,7 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 1 трлн 771,9 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Отмечается, что значительное увеличение доли прибыльных организаций по сравнению с прошлым годом зафиксировано в сфере грузовых железнодорожных перевозок, добыче угля, деятельности почтовой связи и курьерской деятельности.