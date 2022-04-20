Амстердам, 20 апреля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Студия Guerrilla Games выпустила обновление к Horizon Forbidden West, которое устранило ряд известных проблем игры. Об этом 20 апреля сообщает портал GamesRadar Plus.

Скриншот из игры Horizon: Forbidden West Horizon Forbidden West

Разработчики сообщили, что патч, в частности исправил ошибки, из-за которых игроки не могли завершить некоторые квесты. Он также решил две специфические проблемы, на которые жаловались геймеры. Первая относится к ошибке, из-за которой персонаж мог застрять в ванной комнате.

Что касается второй, то она исправляет странное поведение, которое главная героиня игры Элой демонстрировала в моменты поднятия предметов. Этот сбой был известен среди поклонников игры как «Праздничный лут-рейв» (The celebratory loot raves), он заключался в том, что после получения добычи персонаж мог совершать прыжки в течение 10 секунд.

Напомним, релиз Horizon Forbidden West состоялся на платформе PlayStation 18 февраля 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики решили проблему, из-за которой Элой слишком часто упоминала о своём тайнике с дополнительными ресурсами.