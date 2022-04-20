Вашингтон, 20 апреля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Лица, якобы причастные к «попыткам обойти» антироссийские санкции США, пополнили чёрный список американского минфина, сообщает 20 апреля финансовое ведомство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Так, в санкционный список включены физические и юридические лица, которые связаны с предпринимателем Константином Малофеевым.

В заявлении упоминаются Транскапиталбанк и Инвестторгбанк. Все, кто вёл работу с этими организациями, должны в течение месяца завершить её. Однако для переводов в Афганистан срок сделок продлён на полгода.

Упоминается в сообщении американского ведомства о 16 физических лицах, «связанных с» банком «Открытие». Упоминаются, в частности, замглавы ЦБ РФ Михаил Алексеев, зампрезидента – председатель правления «Открытия» Надия Черкасова.