Нью-Мексико, США, , 22:30 — REGNUM Американский штат Нью-Мексико оштрафовал компанию Rust Movie Productions LLC на максимальную сумму в $137 тысяч за «умышленное» нарушение техники безопасности после того, как во время съемок вестерна «Ржавчина» от пулевого ранения погибла оператор Галина Хатчинс, сообщает 20 апреля Reuters.

Ковбой

Смерть Хатчинс в октябре привлекла внимание американских СМИ. Выяснилось, что в нее по ошибке выстрелил актер Алек Болдуин.

Во время съёмок вестерна в Нью-Мексико Болдуин стрелял из пистолета, заряженного, как предполагалось, холостыми патронами. Однако два человека — оператор и режиссёр — получили пулевые ранения. Оператора Галину Хатчинс спасти не удалось.

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