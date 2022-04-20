Лондон, 20 апреля 2022, 21:58 — REGNUM Британский актёр Роберт Паттинсон заявил о том, что ему понравился российский фильм «Брат» режиссёра Алексея Балабанова. Об этом пишет портал «Кинопоиск» 20 апреля.

Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Eva Rinaldi

По словам актёра, российская лента вдохновляла его во время подготовки к съёмкам в фильме «Хорошее время». Также Паттинсон отметил, что во время работы над ролью в кинокомиксе «Бэтмен» пересматривал «Крёстного отца», обращая внимание на персонажа Майкла Корлеоне.

Ранее стало известно о том, что в России нелегально покажут «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Так, один из московских клубов планирует провести показ картины уже 21 апреля 2022 года.

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