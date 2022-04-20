Лондон, 20 апреля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Британский актёр Роберт Паттинсон заявил о том, что ему понравился российский фильм «Брат» режиссёра Алексея Балабанова. Об этом пишет портал «Кинопоиск» 20 апреля.

Eva Rinaldi Роберт Паттинсон

По словам актёра, российская лента вдохновляла его во время подготовки к съёмкам в фильме «Хорошее время». Также Паттинсон отметил, что во время работы над ролью в кинокомиксе «Бэтмен» пересматривал «Крёстного отца», обращая внимание на персонажа Майкла Корлеоне.

Ранее стало известно о том, что в России нелегально покажут «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Так, один из московских клубов планирует провести показ картины уже 21 апреля 2022 года.