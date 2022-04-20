Лос-Анджелес, США, , 21:24 — REGNUM Актёр Юэн Макгрегор, сыгравший Оби-Вана Кеноби в «Звёздных войнах», женится на актрисе Мэри Элизабет Уинстэд. Об этом сообщил Page Six, ссылаясь на свой источник.

Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби» Скриншот YouTube

По данным издания, свадьба состоится в эту пятницу, 22 апреля 2022 года. «Они влюблены больше, чем когда-либо, и рождение их первого ребенка в прошлом году только укрепило их связь», — рассказал инсайдер.

ИА REGNUM напоминает, что для Юэна Макгрегора этот брак станет вторым — он был женат на художнице-постановщице Ив Мавракис, с которой у него четверо детей. В 2021 году у Макгрегора и Уинстед родился сын.

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