Москва, 20 апреля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов в среду, 20 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 76,41 рубля, что на 2 рубля 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро опустился на 2 рубля 20 копеек и достиг 81,90 рубля.