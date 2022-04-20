Вологда, 20 апреля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. На Вологодчине более 400 родителей дошкольников, возмущенные уменьшением порций еды в садах, обратились к властям с требованием исправить ситуацию.

City-yaroslavl.ru Детский сад

Родители отмечают, что меню в садах было скорректировано с 1 апреля — уменьшились и сами порции, и калорийность блюд. При этом плата за детский сад в этом году выросла.

«В сложившихся условиях непростой экономической ситуации в стране родителям приходится тяжело. Реальные доходы упали, пособия получают далеко не все. У некоторых по трое и по четверо детей. Родители говорят ужасные вещи. Что им даже дома приходится сокращать порции, при этом в садике, плата за который выросла, дети тоже не наедаются […] Дети не должны быть мерой экономии! И требуем оказать поддержку детским садам и родителям», – говорится в обращении.

В частности, попросили пересмотреть средний размер платы за детский сад и выделить субсидии на поддержку организации питания в образовательных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Вологды заявил, что Вологодская область сможет обеспечить жителей региона местным молоком и картофелем, а мясо придется закупать у других регионов.