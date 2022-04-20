Барселона, Испания, , 21:17 — REGNUM Как сообщает издание Sky Sports, каталонская «Барселона» готова заплатить мюнхенской «Баварии» 35 миллионов евро за трансфер 33-летнего таранного форварда сборной Польши Роберта Левандовского.

Роберт Левандовски Uwe Bassenhoff

Ранее сообщалось, что «Бавария» запрашивает у покупателей 40 миллионов евро за трансфер Левандовского в грядущее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в тридцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 32-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету польского центрфорварда 16 (13+3) очков по системе гол+пас в десяти встречах.

Левандовски выступает за «Баварию» с 1 июля 2014 года после перехода из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента.