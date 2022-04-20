Москва, , 21:12 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 15 апреля ускорилась до 17,62% в годовом выражении с 17,49% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее сегодня Росстат сообщил, рост потребительских цен в России за период с 8 по 15 апреля замедлился до 0,20% с 0,66% неделей ранее, а за период с начала года цены выросли на 11,05%.

В Минэкономразвития отмечают, что основной вклад в снижение темпов роста цен на отчётной неделе внесла дефляция в секторе непродовольственных товаров (снижение на 0,01% после роста на 0,51% неделей ранее), что произошло за счёт продолжающегося удешевления бензина и отсутствия роста цен на прочие непродовольственные товары.

Рост цен на продовольственные товары замедлился (+0,50% после +0,90% неделей ранее) за счёт как снижения цен на плодоовощную продукцию, так и замедления роста цен на другие продукты питания.

В секторе туристических и регулируемых услуг также отмечено снижение темпов роста цен (+0,07% после +0,56% на предыдущей неделе).

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