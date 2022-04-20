Вашингтон, 20 апреля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Сервис Netflix начнёт взимать плату с пользователей, которые делятся своими паролями с другими. Об этом 20 апреля пишет The Sun.

Jade87 Netflix

Сервис запрещает совместное использование учетных записей. Владельцам аккаунтов, нарушившим правило, придётся доплачивать ежемесячно почти по $3. Подобную функцию Netflix тестирует с марта 2022 года в Чили, Коста-Рике и Перу.

Ранее Netflix предоставил ежеквартальную отчётность, по результатам которой сервис потерял 200 тыс. подписчиков. На фоне этого у компании на 26% рухнули акции.