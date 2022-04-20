Вашингтон, 20 апреля 2022, 21:12 — REGNUM Steam-версия классической Quake получила обновление, которое добавило в игру важные изменения. Об этом 20 апреля сообщает портал PC GamesN.

Логотип игры Quake
Логотип игры Quake
(c) компания Bethesda Softworks

Журналисты обратили внимание, что после релиза патча запуск игры приводит к появлению всплывающего экрана, который предлагает геймеру включить новые функции, предназначенные для людей, имеющих проблемы со слухом и зрением. К ним относятся опция высококонтрастного меню, альтернативный шрифт и параметры функции преобразования текста в речь (и наоборот) для голосового чата. Отметим, что новые опции по умолчанию включены.

Напомним, ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Quake студия Nightdive выпустила 19 августа 2021 года. Обновлённая игра вышла на ПК, а также консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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