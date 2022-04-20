Вашингтон, 20 апреля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Steam-версия классической Quake получила обновление, которое добавило в игру важные изменения. Об этом 20 апреля сообщает портал PC GamesN.

компания Bethesda Softworks Логотип игры Quake

Журналисты обратили внимание, что после релиза патча запуск игры приводит к появлению всплывающего экрана, который предлагает геймеру включить новые функции, предназначенные для людей, имеющих проблемы со слухом и зрением. К ним относятся опция высококонтрастного меню, альтернативный шрифт и параметры функции преобразования текста в речь (и наоборот) для голосового чата. Отметим, что новые опции по умолчанию включены.

Напомним, ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Quake студия Nightdive выпустила 19 августа 2021 года. Обновлённая игра вышла на ПК, а также консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.