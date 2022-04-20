Москва, 20 апреля 2022, 21:22 — REGNUM Вертолёт ВСУ сбит в ходе спецоперации ВС РФ на Украине 20 апреля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, два беспилотника ВСУ сбиты российскими средствами ПВО над населёнными пунктами Изюм и Новобогдановка.
При этом с момента начала спецоперации российскими военными уничтожено 140 самолётов, 106 вертолётов и 498 беспилотников ВСУ, а также 254 зенитных ракетных комплекса.
Кроме того, подбиты 2397 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и миномётов, 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.
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