Миасс, Челябинская область, 20 апреля 2022, 21:06 — REGNUM Жительница Миасса Челябинской области заплатит штраф после прошедшей в ноябре акции протеста против QR-кодов. Челябинский облсуд отказался изменять решение нижестоящего суда, пишут СМИ.
По данным Накануне. Ru, размер штрафа составил пять тысяч рублей. Впрочем, пока активистка намерена продолжать борьбу за отмену судебного решения.
Акция протеста прошла 25 ноября в здании областного Заксобрания. Граждане пришли высказать свою позицию против федеральных законопроектов о QR-кодах. Но охрана их не пропустила и завязалась драка.