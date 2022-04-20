Миасс, Челябинская область, 20 апреля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Жительница Миасса Челябинской области заплатит штраф после прошедшей в ноябре акции протеста против QR-кодов. Челябинский облсуд отказался изменять решение нижестоящего суда, пишут СМИ.

geralt QR-код

По данным Накануне. Ru, размер штрафа составил пять тысяч рублей. Впрочем, пока активистка намерена продолжать борьбу за отмену судебного решения.

Акция протеста прошла 25 ноября в здании областного Заксобрания. Граждане пришли высказать свою позицию против федеральных законопроектов о QR-кодах. Но охрана их не пропустила и завязалась драка.