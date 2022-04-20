Ливерпуль, Великобритания, 20 апреля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Сегодня, 20 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» футбольный клуб «Эвертон» в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Лестером». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Evertonfc.com «Эвертон» — «Бернли» 3:1

Стартовые составы команд:

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Йерри Мина, Бен Годфри, Виталий Миколенко, Шеймус Коулман, Фабиан Делф, Аллан, Алекс Ивоби, Демарай Грэй, Ришарлисон, Энтони Гордон.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Уэсли Фофана, Джонни Эванс, Рикарду Перейра, Тимоти Кастань, Харви Барнс, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Нампали Менди, Келечи Ихеаначо.

В текущем сезоне 22-летний фланговый атакующий защитник сборной Украины Виталий Миколенко принял участие в девяти матчах за «ирисок» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.