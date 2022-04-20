Лос-Анджелес, США, 20 апреля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Рэпера A$AP Rocky (Раким Майерс) арестовали в международном аэропорту Лос-Анджелеса (США) после прилёта с отдыха. Об этом 20 апреля пишет NBC, ссылаясь на свои источники.

Скриншот YouTube A$AP Rocky

Причиной ареста стало дело о стрельбе от 6 ноября 2021 года, по которому рэпер находился под следствием. Согласно сообщениям полиции, некий мужчина утверждает, что Майерс подошёл к нему на улице вместе с двумя другими людьми и выстрелил в него три-четыре раза — одна из пуль якобы задела его левую руку.

Добавим, что ранее упоминаний о стрельбе в СМИ не было. Как отмечает портал TMZ, ссылаясь на данные из правоохранительных органов, причиной стрельбы Майерса стал конфликт с «потерпевшим».