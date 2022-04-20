Москва, 20 апреля, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в марте увеличилась на 77,2 млн рублей, или на 8,3%, и по состоянию на 1 апреля составила 1 млрд 8,1 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Кошелёк

По информации ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы 219,8 млн рублей (21,8%) приходится на долги, образовавшиеся с начала 2022 года, ещё 242,2 млн рублей (24%) — долги, сохраняющиеся с 2021 года, 546,1 млн рублей (54,2%) — с 2020 года и ранее.

Сообщается также, что 3,3 млн рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного получения денежных средств из бюджетов разных уровней, в том числе 0,6 млн рублей — из федерального бюджета, ещё 2,7 млн рублей — из бюджетов субъектов Федерации. Остальная задолженность сформировалась из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 апреля задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 47,9%, транспорта — 15%, строительной сферы — 11,4%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 10,5%, добычи полезных ископаемых — 4,5%.