Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Американский министр финансов Джанет Йеллен демонстративно вышла из зала в ходе министерской встречи G20 во время выступления главы Минфина РФ Антона Силуанова, пишет 20 апреля The Washington Post.

Джанет Йеллен U.S. Federal Reserve

Кроме того, из зала демонстративно удалились ещё несколько западных функционеров.

Это было сделано в рамках бойкота, объявленного Йеллен российской стороне на встрече G20. Стоит отметить, что Силуанов выступал на мероприятии по видеосвязи.

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