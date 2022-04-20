Лондон, , 20:56 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» футбольный клуб «Челси» в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Челси» (расстановка 3-4-1-2): Эдуар Менди – Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Маланг Сарр – Маркос Алонсо, Рубен Лофтус-Чик, Н’Голо Канте, Рис Джеймс – Мейсон Маунт – Тимо Вернер, Ромелу Лукаку.

«Арсенал» (расстановка 4-2-3-1): Эрон Рэмздейл – Роб Холдинг, Бен Уайт, Габриэл, Нуну Тавареш – Гранит Джака, Мохаммед эль-Ненни – Букайо Сака, Мартин Эдегор, Эмиль Смит-Роу – Эдуард Нкетиа.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты главного судьи – Марк Перри и Джеймс Мейнуоринг.