Москва, , 20:54 — REGNUM Более 500 активистов «Молодой Гвардии Единой России» в рамках проведения акции «Единой России» «Доноры Донбассу» сдали 200 литров крови в 30 регионах страны. Средства, полученные участниками акции за сдачу крови, будут направлены на помощь беженцам Донбасса. Об этом журналистам сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

Донорство крови ИА REGNUM

«Молодогвардейцы традиционно проводят донорские акции в национальный день донора. Этот год не стал исключением. Хочу поблагодарить наших активистов за участие и неравнодушие. Полученные средства за сдачу крови мы направим на нужды людям Донбасса, которые оказались в тяжелой ситуации. Наша поддержка им сейчас необходима как никогда», — подчеркнул Антон Демидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 марта на территории Донецкой народной республики работает волонтерский десант «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Добровольцы работают в пунктах временного размещения беженцев в селе Безыменное и посёлке Володарское, а также доставляют людям гуманитарную помощь в Мариуполе. Кроме того, волонтеры работают в Мариуполе на постоянной основе в гуманитарных центрах «Единой России».