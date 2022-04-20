«Доноры Донбассу»: более 500 активистов МГЕР сдали 200 литров крови
Москва, 20 апреля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Более 500 активистов «Молодой Гвардии Единой России» в рамках проведения акции «Единой России» «Доноры Донбассу» сдали 200 литров крови в 30 регионах страны. Средства, полученные участниками акции за сдачу крови, будут направлены на помощь беженцам Донбасса. Об этом журналистам сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 марта на территории Донецкой народной республики работает волонтерский десант «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Добровольцы работают в пунктах временного размещения беженцев в селе Безыменное и посёлке Володарское, а также доставляют людям гуманитарную помощь в Мариуполе. Кроме того, волонтеры работают в Мариуполе на постоянной основе в гуманитарных центрах «Единой России».