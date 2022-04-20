Вашингтон, 20 апреля, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Крис Новак, занимавший в Microsoft должность руководителя отдела исследований и проектов, объявил о том, что покидает компанию в которой проработал около 20 лет. Об этом 20 апреля сообщил портал Kotaku.

Xbox

Редакция издания отметила, что Новак был «опытным архитектором консолей» и «ведущей творческой силой» в подразделении IT-гиганта, которое руководило реализацией буквально всех проектов, и т.ч. созданием сервиса Game Pass.

«Мне нравилось проводить время с Xbox», — написал Новак на странице в соцсети, назвав работу по выпуску продукции для геймеров «привилегией». «В жизни очень мало вещей, касающихся работы, которые вызывают такую ​​страсть у людей во всем мире», — добавил менеджер. Он сказал, что после ухода из Microsoft планирует потратить какое-то время на «размышления и отдых».

Отметим, что Крис Новак присоединился к Xbox в 2002 году, спустя год после запуска оригинальной Xbox, т.е. в тот момент, когда компания только бросила вызов конкурентам в лице Sony и Nintendo. Вскоре Новак занял должность главы отдела проектов, а впоследствии выступил в качестве архитектора Xbox One. Позже он руководил созданием и работой сервисов Xbox Live, Game Pass и xCloud.