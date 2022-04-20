Мадрид, 20 апреля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче 33-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Гранаду». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Atleticodemadrid.com Игроки «Атлетико»

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Ян Облак, Рейнилду Мандава, Стефан Савич, Марио Эрмосо Кансеко, Родриго Де Пауль, Коке, Маркос Льоренте, Янник Феррейра, Хавьер Серрано, Анхель Корреа, Антуан Гризманн.

«Гранада»: Луиш Машимиану, Серхио Эскудеро, Виктор Диас, Кини, Домингуш Дуарте, Луис Милла, Антонио Пуэртас, Дарвин Мачис, Негош Петрович, Алекс Кольядо, Луис Суарес.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи – Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр – Мигель Сесма.