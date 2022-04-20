Москва, , 20:48 — REGNUM В среду, 20 апреля, в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина состоялось третье очное заседание Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей».

Россия - страна возможностей АНО «Россия — страна возможностей»

В заседании приняли участие члены Наблюдательного совета, участники проектов и конкурсов платформы. Модератором выступил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Выпускники проектов рассказали председателю Наблюдательного совета, президенту РФ о своем опыте участия в конкурсах и проектах платформы, а также об идеях по ее расширению и улучшению.

Во встрече приняли участие выпускники конкурсов «Лидеры России», «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв», «Большая перемена», «Флагманы образования», «Моя страна – моя Россия», «ТопБЛОГ», олимпиады «Я – профессионал», Национальной технологической олимпиады, проектов «Больше, чем путешествие», «Другое дело» и других.

«Наша структура – платформа «Россия – страна возможностей» — работает уже четыре года. За это время сотни тысяч, миллионы людей приняли участие, так или иначе, в этой работе. У нас на связи непосредственные участники тех или иных инициатив. Новые проекты, новые идеи, которые без всякого преувеличения оказались весьма востребованными сотнями тысяч наших граждан», — отметил президент России Владимир Путин в начале заседания.

Среди предложений участников, которые поддержал Председатель Наблюдательного совета, Президент РФ Владимир Путин:

· проведение в 2023 году форума «Россия – страна возможностей», приуроченного к 5-летнему юбилею платформы, от победителя проекта «ТопБЛОГ» Дмитрия Чешева;

· создание общероссийского детского движения от участницы второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» в направлении «Познавай Россию!» Дианы Красовской;

· создание на базе платформы «Россия – страна возможностей» кадрового агентства от самого молодого победителя конкурса управленцев «Лидеры России» Игната Петухова;

· запуск проекта «Экспертный десант» от победительницы конкурса «Лидеры России», члена клуба Лидеров России «Эльбрус» Александры Лебедевой, в рамках которого участники конкурсов президентской платформы смогут применить свои таланты в решении конкретных задач в регионах;

· создание точек притяжения в вузах и введение стипендий для студентов-активистов от победителя первого сезона Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» Павла Дорошенко;

· проведение семейного конкурса на платформе «Россия – страна возможностей» от участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» — семьи Скатковых;

· масштабирование программы «Больше, чем путешествие» от участника программы «Больше, чем путешествие» Мурада Казимова;

· создание программы подготовки региональных команд для развития туризма в России от победительницы конкурса «Мастера гостеприимства» Екатерины Крюнас;

· поддержка импортозамещения в области моды, дизайна, и питания от участницы фестиваля «Таврида. АРТ», дизайнера одежды Инны Королевой и победителя конкурса «Мастера гостеприимства», ресторатора Марата Насхутдинова;

· проведение конкурса для разработчиков игр на платформе «Россия – страна возможностей» от призера Национальной технологической олимпиады Junior в направлении «Технологии для космоса» Александра Кравченко;

· внедрение ряда мер поддержки для российской ИТ-отрасли от победителя Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Кирилла Непомилуева;

· расширение системы профессиональных стажировок для молодежи от участника проекта «Другое Дело» Михаила Шахонина;

· внедрение в школах «советников директора по воспитанию» от победительницы профессионального конкурса «Учитель будущего» Аллы Волковой;

· включение уроков медиаграмотности в школьную программу от победительницы профессионального конкурса «Учитель будущего» Элины Стрейкмане.

Все эти идеи поддержал председатель и члены Наблюдательного совета «Россия – страна возможностей».

«Наши участники доказывают, что Россия богата талантами и является страной настоящих возможностей. Сегодня мы поговорили, в том числе, о новых возможностях, которые сейчас открываются в нашей стране. Уверен, что все поручения, которые были даны, все решения, которые были сегодня приняты, в этом году будут реализованы. Мы рады, что Владимир Владимирович поддержал инициативы наших участников. Не сомневаюсь, что у них все получится», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», член Наблюдательного совета Алексей Комиссаров.