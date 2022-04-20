Монако, , 20:47 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в центральном матче 33-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 примет «Ниццу». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Футбольный клуб «Монако»

Стартовые составы команд:

«Монако»: Александр Нюбель, Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси, Кайе Энрике, Рубен Агилар, Вандерсон, Орельен Тчуамени, Александр Головин, Юссуф Фофана, Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд.

«Ницца»: Вальтер Бенитес, Флавиус Данилюк, Жордан Лотомба, Жан-Клер Тодибо, Мелвин Бар, Биллал Брахими, Марио Лемина, Кефрен Тюрам, Хишам Будауи, Анди Делор, Каспер Дольберг.

На данный момент «Монако» с пятнадцатью победами и 53-мя набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца», набрав 54 очка, располагается на четвертой строчке.