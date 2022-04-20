Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Опубликован тизер совместной песни американских рэперов Travis Scott (Жак Берман Уэбстер II) и Future (Нейведиус Деман Уилберн). Соотвествующий пост появился в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) музыканта Southside (Джошуа Ховард Луэллен), который также принял участие в записи предстоящей композиции.

Работа получила название Hold The Heat, а её выход запланирован на 22 апреля 2022 года. К слову, будущая песня станет уже четвёртым сотрудничеством между Travis Scott и Future.

Ранее Future объявил дату выхода своего нового альбома. Так, первая с 2020 года пластинка рэпера увидит свет 29 апреля 2022 года.

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