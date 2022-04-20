Сургут, Югра, 20 апреля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Из Югры в район Мариуполя в ближайшие дни отправляются 25 волонтёров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов.

Picstopin.com Гуманитарная помощь

На двух бортах ИЛ-76 в район Мариуполя и Новоазовска будет доставлена очередная гуманитарная помощь от жителей Югры общим весом около 25 тонн, а также генераторы, палатки, медикаменты, полевые кухни — всё, что необходимо для пункта временного размещения эвакуированных.

«Пока едем первой группой в 25 человек. Будем устанавливать полевой пункт временного размещения. Среди нас есть медики, психологи, волонтёры, люди, имеющие опыт работы в чрезвычайных ситуациях, поисковики», — пояснил Эдуард Логинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики помогли жителям Сургута найти и спасти их бабушку из Мариуполя.