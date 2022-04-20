Москва, , 20:42 — REGNUM Телеведущий Иван Ургант приехал в Россию после отпуска. Об этом 20 апреля сообщает «РИА Новости», ссылаясь на свой источник.

Иван Ургант George Mel

По словам инсайдера, Ургант находится в РФ уже три недели. «Урганта не было в России 10 дней, и он уже давно, недели три как, прилетел и каждый день на работе», — говорит источник.

ИА REGNUM напоминает, что 11 марта 2022 года Иван Ургант сообщил, что улетел в отпуск. Он заверил поклонников, что скоро вернётся обратно.

Читайте ранее в этом сюжете: Теннисистка Мария Шарапова беременна первенцем