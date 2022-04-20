20 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:56 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден планирует вновь баллотироваться на пост президента на выборах 2024 года. Об этом действующий американский лидер проинформировал экс-президента Барака Обаму, рассказывает Fox News со ссылкой на источники. Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы у моего супруга было такое умственное расстройство, которое продемонстрировал мистер Байден, наша семья ни за что не стала бы поддерживать его работу в любом качестве. И честность не позволила бы ему продолжать работу», — пишет indie4evr.

«Я наблюдал родственников в таком состоянии. Кто-то из членов нашей семьи всегда должен быть с ними рядом. Они больше не водят машину и никуда не ходят одни. Они не могут принимать простые повседневные решения. Мы как семья периодически устраивали собрания, чтобы обсудить и решить предстоящие проблемы. Джо — президент в наше время запутанных вопросов и сложных решений. Мы как нация не можем этого допустить. На карту поставлено наше будущее, а не только будущее Джо», — отвечает greggzee923.

«Демократы возлагают вину за созданные ими проблемы на всех, кроме себя! Во время предвыборной кампании Байден ясно дал понять, что он намерен разрушить нефтяную и газовую промышленность Америки. Он отменил энергетическую политику президента Трампа в первую же неделю его пребывания в должности, и уже через год наша страна перестала быть энергетически независимой. Когда президент Трамп был у власти, Америка стала нетто-экспортером энергоносителей. Цены на газ были приемлемыми. Теперь люди страдают», — жалуется AmericanPoet.

«Превосходно. Лучшие новости за всю историю. Я прошу Трампа только об одном. Сделай то же самое, что сделал Байден, когда баллотировался в 2020 году. Ничего. Никаких дебатов. Никаких интервью прессе. Ничего. Просто позвольте Байдену баллотироваться по его послужному списку. И точка. Когда пресса спросит Трампа, что он будет делать по-другому, пусть он скажет, что именно ту политику, которую я проводил, когда был президентом. Если у Байдена хватит наглости баллотироваться снова, пусть защищает свой послужной список. Он не может назвать ни одного успеха. Ни одного. Трамп должен просто позволить ему говорить», — считает countryfirst159.

Джо Байден Gage Skidmore

«Мы вернулись к Джо Байдену, который был на НЕПРАВИЛЬНОЙ стороне КАЖДОГО решения по внешней политике за последние 49 лет. Сейчас Байден уничтожает американское производство энергии, одновременно финансируя наших врагов», — негодует AmericanPoet.

«То, что Байден снова баллотируется, меня не беспокоит. Он проиграет Трампу или ДеСантису. Что меня беспокоит в нём, так это его вера в то, что он отлично справляется со своей работой. Это говорит о том, что его вводят в заблуждение те, кто его контролирует. И что он совершенно не в курсе результатов опросов, освещения на Fox и того, что говорят обычные люди. Вот что меня беспокоит. У Америки есть президент, который, кажется, полностью оторван от реальности», — размышляет reallyworriednow.

«Если Байден каким-то образом избежит импичмента, он не будет серьезно баллотироваться в 2024 году, потому что он никогда не был рассчитан ни на что, кроме как быть марионеткой на один срок. Ему не нужен еще один срок, он нанес огромный ущерб за короткое время, и ему за это хорошо платят», — объясняет uncommonsense117.

«Байдену следует начать беспокоиться о том, чтобы доработать до конца этого срока, прежде чем думать о том, чтобы снова баллотироваться. Очевидно, что он находится в серьезном упадке и, скорее всего, будет подвергнут импичменту за коррупцию или дисквалифицирован по 25-й поправке», — уверен maddog2020rh.

«К тому времени он никак не сможет сформировать законченную мысль. Сейчас он едва может это делать. Это печально. Мы все стареем. Когда-нибудь я буду там, как и все мы здесь. Я бы не хотел, чтобы мой упадок увидел весь мир. Сейчас мы ежедневно видим упадок Байдена», — сожалеет OregonRepublican-Yeswedoexist.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден остаётся наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, несмотря на снизившийся рейтинг. В партии полагают, что он единственный, кто может победить на выборах Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг одобрения президента США Джо Байдена вновь снизился до 41%, что снижает надежды Демократической партии на победу на ноябрьских выборах.

Опрос показал, что американцы хотят, чтобы Байден уделял первоочередное внимание экономическим вопросам. При этом 27% респондентов заявили, что экономика сегодня является самой важной проблемой для Соединенных Штатов.

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