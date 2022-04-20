Москва, , 20:46 — REGNUM Теракты в столице Афганистана 19 апреля, очевидно, были направлены на разжигание межэтнической и межконфессиональной розни, сообщили 20 апреля в пресс-службе МИД РФ.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Решительно осуждаем произошедшие 19 апреля теракты вблизи образовательных учреждений шиитского района Дашт-и Барчи афганской столицы, в результате которых погибли и пострадали несколько десятков человек», — сообщили в МИД России.

Выразив соболезнования родным и близким погибших, российское внешнеполитическое ведомство отметило, что теракты, по-видимому, организовали террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на что указывает такое обстоятельство: жертвами стали шииты-хазарейцы.

МИД России заявил, что виновники должны быть найдены, осуждены и наказаны, а афганским властям следует усилить работу по «искоренению террористической угрозы в стране».

Важно в этой связи на международном уровне координировать «усилия по борьбе с этим злом», добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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