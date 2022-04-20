Москва, 20 апреля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В среду, 20 апреля, в Москве состоялась онлайн-конференция «Российский софт: путь к технологической независимости». В рамках мероприятия эксперты обсудили существующие меры поддержки высокотехнологической отрасли в России, их эффективность, а также подняли насущный вопрос импортозамещения иностранного ПО отечественными аналогами в условиях западных ограничений и ухода компаний с российского рынка.

ИА REGNUM Интернет

Новые меры поддержки ИТ-отрасли, которые включают отсрочку от армии, льготное кредитование технологических компаний, предоставление льготной ипотеки ИТ-специалистам, выделение грантов и субсидий, многие эксперты оценили, как беспрецедентные. Грантовое финансирование увеличилось в разы, подчеркнул советник генерального директора Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Михаил Азовцев.

«В этом году у нас бюджет, который доступен для грантов, составляет 4,5 млрд рублей. И плюс дополнительное финансирование порядка 10 млрд рублей. Это беспрецедентные суммы, которые будут направлены на поддержку разработок российских решений, а также на их внедрение». Эксперт обратил особое внимание на улучшение и упрощение условий получения грантов. Так, объем софинансирования, который требуется со стороны участника, сегодня составляет 20%, вместо предыдущих 50%, кроме того была увеличена и максимальная сумма гранта с 300 до 500 млн рублей.

Эксперт также выделил меру так называемой »двойной поддержки». Она заключается в предоставлении малому и среднему бизнесу (МСП) возможности приобретать российские программные решения со скидкой в 50%, а отечественным ИТ-компаниям наращивать спрос и продвигать свою продукцию. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета.

Так, с начала запуска программы в ноябре 2021 года объем продаж с учетом скидки составил порядка 750 млн рублей, соответственно в номинальной стоимости около 1,5 млрд рублей.

При этом, как отметил эксперт, бюрократия в данном процессе минимальна: «Это как туристический кэшбэк. Только там карту МИР надо регистрировать, потратить минуту. Здесь вообще ничего не требуется. Субъект МСП заходит на сайт нашего фонда, выбирает нужное ПО, нажимает кнопку «приобрести со скидкой», переходит на сайт продавца и приобретает. Все, после этого никаких отчетных документов, ничего не требуется. Мы недавно объявили новый отбор по этой мере. У нас порядка 150 продуктов уже доступно, 29 продавцов сейчас участвует в программе. Мы собираемся расширить перечень участников».

Одной из центральных тем встречи стал вопрос подготовки новых мер поддержки отрасли и предоставления особых преференций высококвалифицированным ИТ-специалистам для их удержания в стране.

Министерством цифрового развития и другими органами власти была проделана масштабная работа по развитию отечественной ИТ-индустрии. В 2020 и 2021 году были приняты два пакета мер поддержки отрасли. В марте 2022 года в связи с экономической ситуацией, вызванной проведением спецоперации на Украине и дальнейшими санкциями запада, министерство в кротчайшие сроки представило дополнительные антикризисные меры. Однако, как отметил член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев («Новые люди»), работа властей в этом направлении не останавливается. Спектр компаний и организаций, способных претендовать на государственные бонусы и преференции, постоянно расширяется. Так, в готовящемся третьем пакете мер поддержки отрасли, послабления планируют применить и по отношению к компаниям-агрегаторам, которые помогают производителям российского ПО распространять и внедрять свои решения.

О том, что российскую ИТ-отрасль продолжат поддерживать, отметил сегодня и президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Наша цель — создать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в IT-сфере. В широком смысле этого слова», — подчеркнул глава государства.

По словам Антона Ткачева, государство заинтересовано в максимальном упразднении бюрократии в процессе получения тех или иных льгот. Особое внимание, планируется уделить кадровому вопросу и созданию максимально комфортной среды для российских ИТ-специалистов: «Необходимо сегодня создавать площадки для тех, кто уехал ранее, до давления экономической ситуации со стороны запада. Нужно вернуть те умы, которые до этого уехали в другие страны мира и которые на сегодняшний день могут на благо Родины послужить своими мозгами».

Результативность текущих мер поддержки отметили и представители регионов. Так, министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников полагает, что федеральные решения совместно с региональными помогут избежать не только оттока ценных кадров за границу, но и сохранить их в регионах.

«Мы знаем всю проблему вымывания кадров… Точно так же есть проблема переезда из небольших городов в Москву, в Питер. Мы рассчитываем, что это норма сможет нам помочь. Плюс ко всему мы планируем ряд проектов со строительными комплексами, которые позволят нам не 5% ипотеку взять, а фактически ее обнулить. Мы ждем требования, та норма, которая для регионов. От 100 тысяч рублей зарплата, которая планируется, расширили также и возраст, кто сможет принимать участие, планируется от 22 до 45 лет. И те сотрудники ИТ-компаний, которые будут проходить по федеральной льготе, мы планируем дополнительно фактически обнулить и сделать это не ипотекой, а некой рассрочкой», — отметил он.

В целом и среди самих ИТ-специалистов отслеживаются положительные настроения по поводу перспектив развития отрасли в стране. Согласно свежему опросу исследовательского агентства «ПромРейтинг» совместно с GR-комитетом РУССОФТ, больше половины опрошенных айтишников (52,1%) «безусловно» и «скорее» позитивно оценивают перспективы российской ИТ-отрасли. При этом 42,8% считают нынешнюю ситуацию открывшимся окном возможностей для создания и развития конкурентноспособных российских технологических продуктов, а 22,8% уверены, что в отечественных компаниях можно реализовывать успешные ИТ-продукты и наложенные санкции никак не будут мешать развитию отрасли. Кроме того, исследование показало и высокую степень осведомленности работников о государственных мерах поддержки сектора, она составила 92,1%. Более того наибольшей поддержкой среди ИТ-специалистов пользуется инициатива о льготной ипотеке (58%), освобождению ИТ-компаний от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами на три года (53,3%) и введение нулевой ставки по налогу на прибыль российских ИТ-компаний (51,5%).

Важной темой экспертной дискуссии стал и вопрос импортозамещения. Сегодня в официальном реестре отечественного ПО зарегистрировано более 13 тысяч продуктов от более чем 4 тысяч российских разработчиков.

Помимо этого, неуклонно растет доля аккредитованных Министерством цифрового развития ИТ-компаний. За последние два месяца, с 10 февраля 2022 года их количество увеличилось на 8 742 организаций – 55%. А всего в списке насчитывается 24 453 организаций, имеющих право на получение господдержки.

Процесс импортозамещения продолжает набирать обороты, считает Александр Голиков, член правления АРПП «Отечественный софт», сооснователь и председатель совета директоров компании ГК «АСКОН»: «Госкорпорации заставили создавать планы по импортозамещению, стратегии по цифровой трансформации. Появились показатели, которые необходимо достигнуть. Один из последних указов президента от 31 марта – ввод запрета госорганам покупать без согласования софт для объектов КИИ».

При этом Александр Голиков отметил, что санкции, введенные против нашей страны, могут стать отличной возможностью для развития отрасли, с учетом того, что, по словам эксперта, у России есть необходимый потенциал и одни из самых лучших условий поддержки от государства.

«Это мощное стимулирование развития отечественной ИТ-отрасли. Это прекрасное окно возможностей. У нас нет никаких сомнений, что отечественные разработчики могут справиться с любыми задачами. Это вопрос времени и ресурсов», — отметил эксперт.

Похожую позицию выразила и Анна Никитченко, вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства.